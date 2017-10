Noorwegen: ‘Einde subsidies voor zware elektrische auto’s’

Afgelopen jaar was 29 procent van alle nieuw verkochte auto’s in Noorwegen volledig elektrisch of een plug-in hybride. Dat torenhoge percentage gaat waarschijnlijk dalen als de overheid zijn ‘Tesla-belasting’ invoert.

In de budgetvoorstellen voor 2018 is een beperking van de belastingvoordelen voor elektrische auto’s opgenomen. Mensen die een zware stekkermobiel kopen (meer dan 2000 kilogram), krijgen straks niet langer de voordelen die kopers van andere elektrovoertuigen wel krijgen.

Tesla Model X

Hiermee wil de Noorse overheid vooral de verkoop van luxe modellen als de Tesla Model X terugdringen. Volgens Automotive News Europe wordt een gemiddelde Model X er zo’n 7500 euro duurder van, wat op de prijs van die SUV natuurlijk niet ontzettend veel is.

Nederland tweede

Zoals eerder geschreven was 29 procent van alle nieuw verkochte auto’s in Noorwegen vorig jaar een elektrische of plug-in hybride. Nederland stond in 2016 op plaats twee met 6,4 procent en Zweden is derde met 3,4 procent.

Voor de rijken

Vidar Helgesen, de milieuminister van Noorwegen, heeft gezegd dat de voordelen voor elektrische auto’s oorspronkelijk bedoeld waren om kleine, lokaal gemaakte modellen te promoten, niet om grote luxeauto’s voor de rijken te subsidiëren.