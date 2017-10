Pagani Rinascimento restaureert jouw oude Zonda

Steeds meer fabrikanten, zoals Jaguar, Porsche en zelfs Mazda, bieden bezitters van oudere modellen een restauratieservice aan. Onder de naam Pagani Rinascimento begint Pagani er nu ook aan.

Pagani Rinascimento is uiteraard in staat om oudere Pagani’s – eigenlijk alleen Zonda’s dus – volledig te herbouwen en zelfs terug te brengen naar hun originele specificatie. Door de jaren heen zijn veel Zonda’s gemoderniseerd of omgebouwd, bijvoorbeeld van S- naar F-spec.

Boekwerk

Klanten die hun Zonda laten restaureren, krijgen daarvan een uitgebreid boekwerk met foto’s, illustraties en tekeningen. Hoe veel een Pagani Rinascimento-project kost, is niet bekend. Pagani-eigenaren zal het worst zijn waarschijnlijk.