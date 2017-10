Peugeot L750 R stormt Gran Turismo binnen

We gaan jullie weer blij maken met een virtuele mus. Want deze Peugeot L750 R Hybrid Vision Gran Turismo bestaat alleen als pakketje pixels in het PlayStation-spel Gran Turismo.

Het apparaat is de opvolger van de L500 R Hybrid Vision Gran Turismo, die Peugeot vorig jaar voor Gran Turismo 6 presenteerde. Het was toen honderd jaar geleden dat Peugeot de Indy 500 won met de L45.

Hybride

De L500 R had 500 pk en de nieuwe L750 R heeft… nou ja, dat laat zich raden. Peugeot heeft bedacht dat er een 580 pk sterke benzinemotor in zijn virtuele racer ligt, die hulp krijgt van een elektromotor met 170 pk. Schakelen gaat via een sequentiële zevenbak.

Wagengewicht

Daarbij heeft Peugeot een wagengewicht van 850 kilogram uit de dikke duim gezogen en de L750 R met een 0 naar 100-tijd van 2,4 seconden geprogrammeerd (de machine bestaat immers alleen in een game).

Peugeot L750 R Hybrid Vision Gran Turismo

Peugeot L500 R Hybrid Vision Gran Turismo