Polestar 1: Elektrische sportmerk Polestar trapt hard af

Polestar moet het eerste sportieve elektromerk ter wereld worden. Volvo investeert daarom 640 miljoen euro in zijn afgesplitste tuner. Het eerste echte Polestar-product is deze Polestar 1.

Het is een 600 pk en 1000 Nm sterke hybridecoupé met een elektrische actieradius van 150 kilometer. De Polestar 1 gaat media 2019 in productie in het Chinese Chengdu. In hetzelfde jaar komt Polestar met een compacter model op de markt, de Polestar 2.

Vijftig procent nieuw

De Polestar 1 staat op de Scalable Platform Architecture van Volvo en is voor vijftig procent opgebouwd uit bestaande Volvo-onderdelen en is voor vijftig procent nieuw. Zijn carrosserie is uit koolstofvezel opgetrokken, waardoor zijn gewicht relatief laag is en hij een grote torsiestijfheid heeft.

Volvo Concept Coupé

Onderhuids is er nieuwe ondersteltechnologie van Öhlins te vinden: Controlled Electronic Suspension. Bovendien is de Polestar 1 voorzien van ‘torque vectoring’ op de achteras. Het ontwerp van de coupé is heel duidelijk gebaseerd op de Volvo Concept Coupé uit 2013.

Te koop is de Polestar 1 strikt genomen niet. Hij is online te bestellen op basis van een abonnement voor twee of drie jaar. In het maandtarief zijn alle kosten inbegrepen. Verder zijn er een haal- en brengservice voor onderhoud en een mogelijkheid om leenauto’s van Polestar en Volvo te gebruiken.

Polestar Spaces

Het samenstellen en bestellen van de Polestar 1 gebeurt weliswaar via het internet, maar toch komen er wereldwijd zogenoemde Polestar Spaces. Deze showrooms zullen compleet los staan van Volvo-dealerbedrijven.

Tesla Model 3

Eind 2019 gaat de compacte en volledig elektrische Polestar 2 in productie. Het model moet het gaan opnemen tegen de Tesla Model 3. Later volgt de eveneens volledig elektrische Polestar 3, wat een SUV gaat worden.

Nieuwe fabriek

Volvo en zijn Chinese eigenaar Geely hebben al aangekondigd dat ze 640 miljoen euro gaan investeren in Polestar. Het geld wordt onder meer besteed aan de bouw van een Polestar-fabriek in Chengdu, China.

Volvo Concept Coupé (2013)