Polestar: ‘Polestar 1 gewoon te koop, een soort van…’

Polestar onthulde gisteren zijn eerste productiemodel, de Polestar 1. Het leek erop dat de 600 pk sterke coupé alleen via een twee- of driejarig abonnement te krijgen was, maar dat blijkt niet het geval.

Je kunt de Polestar 1 ook gewoon kopen. De informatie van Polestar was daarin absoluut niet duidelijk, dus heeft het merk op Instagram het een en ander verduidelijkt. “Die informatie [Dat je een Polestar 1 niet kunt kopen – RS] is niet correct. Als je liever de auto koopt […] dan kan dat ook.”

100.000 dollar

Polestar lijkt er echter nog niet heel diep over nagedacht te hebben. Volgens Jalopnik zei Polestar-directeur John Goodman bij de onthulling van de Polestar 1: “Als iemand ons iets van 100.000 dollar geeft, gaan we wel een manier vinden [om de auto te verkopen – RS].”

Zes landen

Er worden jaarlijks zo’n 500 Polestar 1’s gebouwd. De hybridecoupé wordt in slechts zes landen geleverd: Nederland, Duitsland, Zweden, Noorwegen, de Verenigde Staten en China. Er zijn geen plannen om een rechtsgestuurde variant te maken.