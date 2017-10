Porsche 911 Carrera T: Omdat er nooit genoeg 911’s kunnen zijn

Welja joh, bij de tweeëntwintig reeds leverbare Porsche 911-varianten kan heus nog wel een drieëntwintigste. Zeg dus maar ‘goedemiddag’ tegen de 911 Carrera T.

Hij is lichter dan de 911 Carrera. Iets wat Porsche heeft weten te bereiken door onder meer de achterruit en zijruiten van lichter glas te maken, geluidsisolatie weg te halen en geen achterbank te monteren. De T wordt geleverd met een handgeschakelde versnellingsbak of een PDK-automaat, een sperdifferentieel, een sportonderstel en een Sport Chrono Pakket.

Net geen 150 mille

Aan de motor is niks gewijzigd. De 3,0 liter twinturbo zescilinder van de 911 Carrera levert ook in de T gewoon 370 pk en 450 N. Door alle andere aanpassingen aan de T is hij wel 0,1 seconde sneller naar 100 km/h (4,5 tegenover 4,6 seconden). Met PDK snoept de nieuwe 911-variant daar nog weer 0,3 seconden vanaf. De Porsche 911 Carrera T is er vanaf 143.100 euro (PDK) en 149.016 euro (handbak).