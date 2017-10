Porsche Cayman e-volution is snel en snel op te laden

Porsche Turbo krijgt in de toekomst een hele andere betekenis. Deze Cayman e-volution is onder meer gebouwd om Porsche Turbo Charging te demonstreren, het nieuwe snellaadsysteem van de sportwagenfabrikant.

Daarmee zou de batterij van de elektro-Cayman in vijftien minuten op te laden zijn tot zo’n tachtig procent. Porsche Turbo Charging is onder meer ontwikkeld met de introductie van de Mission E (2020) in het achterhoofd. Die zou een actieradius van zo’n 500 kilometer moeten halen.

3,3 seconden

De Porsche Cayman e-volution komt niet meer dan 200 kilometer ver. Snel is de elektrische sportwagen zeker. Hij sprint in 3,3 seconden van stilstand naar 100 km/h.