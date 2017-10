Porsche lanceert nieuwe 718 Boxster en Cayman GTS

Er zijn op dit moment tweeëntwintig (!) Porsche 911-varianten leverbaar. Het 718 Boxster en Cayman-gamma is vergeleken daarmee een oase van overzichtelijkheid. Dus is er genoeg plek voor deze 718 Boxster en Cayman GTS.

Het is te verdedigen dat de Porsche 911 GTS dé 911-variant is die je moet hebben. Hij biedt de juiste mix tussen sportiviteit, comfort en looks, is niet zo hardcore als een GT3 en kost bij lange na niet zoveel als een Turbo. Wat dat betreft is het niet gek dat 718 Boxster en Cayman-liefhebbers op deze GTS zaten te wachten.



Geblazen viercilinder

Het model is gebaseerd op de 718 S, maar heeft (uiteraard) meer vermogen, meer koppel en een rijkere uitrusting. Zijn geblazen 2,5 liter viercilinder boxermotor levert dankzij de nodige wijzigingen nu 365 pk en 430 Nm. Om dat even in perspectief te plaatsen: de 718 S schopt het tot 350 pk en de vorige Boxster en Cayman GTS kwamen respectievelijk tot 330 en 340 pk.

Sport Chrono Pakket

De 718 GTS is leverbaar met een handgeschakelde zesbak of een PDK-automaat met dubbele koppeling. In combinatie met die laatste is de 718 GTS het snelst. Hij gaat dan in 4,1 seconden van stilstand naar 100 km/h. Zijn topsnelheid ligt op 290 km/h. Standaard zijn zowel de 718 Boxster als Cayman GTS uitgerust met het Sport Chrono Pakket.

Donkere koplampen

Daarbij hebben ze allebei Porsche Torque Vectoring met een mechanisch sperdifferentieel en Porsche Active Suspension Management. De GTS onderscheidt zich van andere Boxster en Cayman-modellen met donkere koplampen en achterlichten, een Sport Design-voorbumper, zwarte uitlaatpijpen en zwarte 20 inch lichtmetalen wielen.

Vanaf 107.300 euro

De Porsche 718 GTS is er vanaf 107.300 euro voor de Cayman-variant met PDK. De Boxster GTS met PDK kost 2000 euro meer. Wie liever een zesbak wil, moet behoorlijk diep in de buidel tasten. De handgeschakelde Cayman GTS moet minimaal 112.565 euro kosten en de Boxster GTS gaat daar met een vanafprijs van 114.565 euro weer 2000 euro overheen.