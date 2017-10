‘Porsche wil schadevergoeding van Audi om dieselgate’

Bijzondere wending in het dieselgateschandaal. Porsche wil 200 miljoen euro schadevergoeding van concerngenoot Audi. Die gaf in november 2015 toe dat er sjoemelsoftware in zijn 3,0 V6 TDI-motoren zat.

Die motoren waren in zo’n 80.000 modellen van Volkswagen, Audi en Porsche ingebouwd. Begin dit jaar droeg de Duitse overheid Porsche op om grote aantal Cayennes terug te roepen. Porsche wil nu geld van Audi zien.

Compensatie

Het management van Porsche heeft de claim bij Audi laten afleveren, aldus de Duitse krant Bild. De sportwagenbouwer wil 200 miljoen euro aan compensatie van Audi voor de terugroepactie en alle bijkomende kosten.