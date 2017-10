Prijzen Hyundai Kona bekend

Over een maand start Hyundai de levering van zijn compacte SUV, de Kona. Om het publiek alvast op te warmen voor de komst van de nieuweling gaf de autobouwer al eerder de eerste foto’s vrij. Het is nu tijd voor de volgende stap. Hyundai onthult de prijskaartjes.

Het segment van de compacte SUV wordt momenteel overspoeld met nieuwe modellen, zoals de Kia Stonic, Opel Crossland X en Citroën C3 Aircross. Hyundai doet mee met de Kona. De Zuid-Koreaanse autobouwer kiest voor een model dat zich qua formaat meet met de populairste concurrenten. Hij is 4,17 meter lang en reikt in de breedte en hoogte tot respectievelijk 1,80 en 1,55 meter. Binnen deze afmetingen biedt de Kona plaats aan vijf personen, die 361 liter aan bagage mee kunnen nemen.

Drie- en viercilinder

Wat prijs betreft, zet Hyundai niet in op de voordeligste vanafprijs in het segment. De basisversie van de Kona kost net geen 22 mille, inclusief de gebruikelijke afleveringskosten. Voor dat bedrag voorziet Hyundai de Kona van een direct ingespoten benzinemotor driecilinders. Door onder andere een turbo op het blok te schroeven bedraagt het vermogen 120 pk en genereert de driepitter een koppel van 172 Nm. De 1.0 brengt de 1.233 kg zware Kona van stilstand naar 100 km/h in precies twaalf tellen. De topsnelheid ligt op 181 km/h. Naast deze voorwielaandrijver levert Hyundai een 1.6 T-GDI, die net als de 1.0 T-GDI over directe inspuiting en een turbo beschikt. Het blok telt viercilinders en is goed voor 177 pk en 265 Nm. De trekkracht wordt met tussenkomst van een zeventraps automaat naar de vier aangedreven wielen gedirigeerd. Vanuit stilstand sprint de Kona in 7,9 seconden naar 100 km/h. De top ligt op 205 km/h.

Prijzige jongen

Door de combinatie van een 1.6-motor, vierwielaandrijving en een automaat is de 1.6 T-GDI een prijzige jongen. Hij kost liefst 8.500 euro meer dan een gelijk uitgevoerde 1.0 T-GDI. De prijslijst van de één-punt-zes start bij € 34.995,-, aangezien voor de topmotorisering niet alle uitrustingsniveaus beschikbaar zijn. De 1.0 T-GDI is er namelijk als naamloos instapniveau, als Comfort, als Fashion en als Premium, terwijl de 1.6 T-GDI er alleen als Fashion en Premium is. Tot de standaardaankleding van elke Kona behoren zaken als 16-inch stalen velgen, airconditioning, elektrisch bedienbare portierramen, centrale deurvergrendeling, verwarmbare en elektrisch verstelbare buitenspiegels, cruise control, een radio met zes luidsprekers plus USB-/AUX-aansluiting en stuurwielbediening, Lane Keeping Assist System en achteruitrolrem en Downhill Brake Control.

Luxueuze versies

De Comfort (+ € 1.500,-) voegt daar 16 inch lichtmetalen velgen, dakrails, een met leden bekleed stuurwiel en versnellingspook en een zonnebrilhouder aan toe. De Fashion (nog eens + € 3.000,-) komt met extra’s als 17 inch lichtmetalen velgen, achteruitrijcamera, volautomatische airconditioning, Apple CarPlay, stoelbekleding in leder/stof, elektrisch inklapbare buitenspiegels, mistlampen, privacy glass en een regensensor aan toe. Specifiek voor de Premium (meerprijs € 8.000,-) zijn 18 inch lichtmetalen velgen, remassistent, dodehoekdetectie, waarschuwing voor achteropkomend verkeer, startknop en draadloos opladen van de smartphone, LED-hoofdverlichting met grootlichtassistent, navigatiesysteem, een Head-up Display (HUD), verwarmbaar stuurwiel, lederen bekleding en een Krell Premium-audiosysteem met acht luidsprekers zorgt voor een passende sound.

De levering start in november.