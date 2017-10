Productie Tesla Model 3 komt maar moeilijk op gang

Loopt het een beetje met de productie van de Model 3? Nee, niet echt, moet Tesla toegeven. In het derde kwartaal van dit jaar heeft de fabrikant slechts 260 Model 3’s gebouwd. Dat hadden er 1630 moeten zijn.

In juli plaatste Tesla-baas Elon Musk een berichtje op Twitter, waarin hij zei dat de Model 3-productie in augustus 100 exemplaren zou bedragen en in september al meer dan 1500. In totaal hadden er in juli, augustus en september zo’n 1630 Model 3’s de fabriek moeten verlaten. De werkelijkheid loopt daar dus 84 procent op achter. Volgens Tesla zijn er problemen geweest bij het opstarten van de productie.

Model S is het populairst

Afgelopen kwartaal bouwde Tesla precies 25.336 auto’s, wat iets minder is dan in het tweede kwartaal (25.708 auto’s). Er werden in totaal 26.150 auto’s aan klanten afgeleverd, waarvan 14.065 Model S’en, 11.865 Model X’en en 220 Model 3’s. Tesla verwacht dat er in 2017 zo’n 100.000 auto’s afgeleverd gaan worden. Dat zou een stijging van 31 procent zijn ten opzichte van 2016.