Project Neptune: Aston Martin ontwerpt onderzeeboot

Om even de platgetreden James Bond-paden te bewandelen. Was het niet de Lotus Esprit die onder water kon? Ja, dat klopt. Maar nu zijn de rollen omgedraaid. Aston Martin presenteert zijn nieuwe… tja… onderzeeër: Project Neptune.



Het Britse merk is de samenwerking aangegaan met Triton Submarines en heeft een studiemodel van een onderzeeboot getekend. Uiteindelijk zou dit apparaat in productie moeten gaan, à raison de 3,4 miljoen euro. Volgens Marek Reichman, ontwerpdirecteur bij Aston Martin, heeft de onderzeeër vormen en proporties “die dezelfde aandacht voor design, techniek en schoonheid uitdragen” als de auto’s van de fabrikant.

Twaalf stuks per jaar

Project Neptune, zoals de onderzeeboot voorlopig heet, biedt plaats aan drie personen. Hij zou tot een diepte van iets meer dan 500 meter kunnen duiken en in staat zijn om maximaal 5,6 kilometer per uur te varen (3 knopen). Volgens Aston Martin komt Project Neptune over een jaar op de markt en worden er hooguit twaalf exemplaren per jaar gebouwd.