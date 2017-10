Seat Ateca FR heeft verschillende prijskaartjes

Sinds jaar en dag staat Cupra voor de meest sportieve versie en aankleding binnen de Seat-familie. Maar als dat niveau op een bepaald model niet wordt aangeboden, dan vormt de uitvoering FR het topmodel. Dat gaat voorlopig ook op voor de Ateca, waar voor het eerst een FR-versie aan het gamma wordt toegevoegd. Op de Cupra-variant moeten we nog langer wachten.

PERFORMANCE

Het voorlopige topmodel komt voor de dag met sportstoelen met alcantara bekleding, een in zwarte stof beklede dakhemel, sfeerverlichting, Climatronic-airconditioning met twee klimaatzones, navigatiesysteem , elektrisch verwarmbare/inklapbare buitenspiegels met ‘welkom’-verlichting, een skiluik in de achterbank en FR-instaplijsten. De FR is van buiten direct als FR te herkennen. Seat geeft het topmodel een in hoogglans zwart uitgevoerde grille, full LED-verlichting, LED-mistlampen vóór, afwijkend gestylede bumpers, een achterspoiler en aluminium accenten. Een ander herkenningspunt zijn de in carrosseriekleur gespoten dorpels en wielomlijstingen, terwijl de FR op 18 inch schoeisel in ‘Performance’-design staat.

Meer keuze is er op het gebied van de aandrijflijn. Seat biedt de Ateca FR aan met twee TSI-benzinemotoren en twee TDI-diesels. Aan de basis staat de bekende 1.4 EcoTSI met 150 pk. Daarnaast biedt Seat de 2.0 EcoTSI (190 pk) aan. Het aanbod diesels bestaat uit de 2.0 TDI, die er in twee configuraties is. De basistrom perst 150 pk uit de vier cilinders, de topversie 190 pk. De 1.4 is er met zowel voor- als vierwielaandrijving, de 2.0-motoren juist alleen met vierwielaandrijving. De prijslijst begint bij net geen 34 mille.

Ateca 1.4 EcoTSI FR (150 pk) 6-handbak – € 33.950,-

Ateca 2.0 TSI FR 4Drive (190 pk) 7-DSG – € 47.800,-

Ateca 2.0 TDI FR 4Drive (150 pk) 6-bak – € 43.250,-

Ateca 2.0 TDI FR 4Drive (190 pk) 7-DSG – € 50.100,-