Singapore zet stop op aantal auto’s in de stadstaat

Er mogen in Singapore geen personenauto’s en motorfietsen meer bij komen. Nu mag het aantal op jaarbasis nog met 0,25 procent groeien, maar dat wordt straks vastgesteld op 0 procent.

Singapore is al een van de duurste landen om een auto te hebben. Zo moeten inwoners bieden op het recht om er één te mogen aanschaffen. Daarna mogen ze die auto slechts een paar jaar gebruiken. De stop op het aantal personenauto’s en motorfietsen wordt in 2020 opnieuw bekeken.

Geen ruimte meer

Momenteel is 12 procent van Singapore bedekt met wegen. De Land Transport Authority (LTA) zegt dat er simpelweg geen ruimte meer is om het wegennetwerk uit te breiden, ook omdat grond in het kleine Singapore beter gebruikt kan worden.

Ruim 600.000 auto’s

Het aantal inwoners van Singapore is sinds 2000 met 40 procent gestegen tot zo’n 5,6 miljoen. Vorig jaar reden er ruim 600.000 auto’s rond in de stadstaat. De Singaporese overheid probeert autogebruik zo veel mogelijk te ontmoedigen en investeert stevig in openbaar vervoer.