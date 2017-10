Sjoerds Weetjes #49: Waarom ontwierp BMW de 5 Serie GT?

In het modellengamma van BMW is de 5 Serie GT (en natuurlijk ook de 4 Serie GT) een vreemde eend in de bijt. Hij is een curieuze combinatie tussen een sedan, een hatchback en een SUV. Maar waarom ontwierp BMW hem zo? Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen heeft het antwoord.