Sjoerds Weetjes #50: Bijzonderheden van de Bentley Continental GT

Dit is de eerste compleet nieuwe Continental GT sinds 2003, al spreekt Bentley van de derde editie. In Sjoerds Weetjes #50 brengt Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen enkele bijzondere designfeatures van de coupé onder de aandacht en legt hij uit waarom je ook als veganist met een gerust hart in de luxueuze Grand Tourer kunt stappen.