Skoda Karoq krijgt dezelfde vanafprijs als Kodiaq

Dertig centimeter korter, maar toch dezelfde prijs: 28.990 euro. De Skoda Karoq heeft precies dezelfde vanafprijs als zijn grote broer, de Kodiaq. Het verschil zit hem – je voelt hem al aankomen – in het uitrustingsniveau.

Ambition

Voor 28.990 euro kun je bij Skoda zowel terecht voor een Karoq als voor de grotere Kodiaq. Voor de Karoq slaat Skoda namelijk de basisuitvoering over. De prijslijst begint meteen met de Ambition, die standaard geleverd wordt met 16 inch lichtmetalen wielen, parkeersensoren achter en een lichtsensor. Je krijgt ook airconditioning en elektrische ramen rondom, wat je sowieso mag verwachten in deze klasse. Ten opzichte van de basisuitvoering van de Kodiaq zijn de verschillen niet gigantisch, al moet je het in die auto zonder lichtmetalen wielen, de lichtsensor en de parkeersensoren stellen. Wil je die zaken wel, dan kost hij 31.130 euro.

Skoda Karoq

Goed, terug naar de Karoq. De auto is 4,38 meter lang, 1,84 meter breed en 1,60 meter hoog. Skoda levert de nieuwe SUV met vijf verschillende motoren, waarvan twee benzinemotoren en drie diesels. Standaard krijg je een 1,0 liter driecilinder turbomotor met 115 pk. Een trede hoger staat de 150 pk sterke 1,5 liter viercilinder met cilinderuitschakeling. Dieselen kan met de 115 pk sterke 1.6 TDI en de 150 pk sterke 2.0 TDI. Het topmodel, de 190 pk sterke 2.0 TDI wordt standaard geleverd met vierwielaandrijving.

Vanaf eind januari worden de eerste exemplaren geleverd. Vanaf het einde van dit jaar staat hij bij de dealer.