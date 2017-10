Spaanse Renault-fabriek mag vanaf 2019 nieuwe B-SUV bouwen

Renault heeft de bouw van een nieuwe SUV voor het B-segment aan zijn Spaanse fabriek in Valladolid toegewezen. Dat heeft de directeur van de Spaanse faciliteit aangegeven. Volgens het autovakblad Automotive News Europe gaat het om een model dat naast de Captur in het programma komt.

Opvallend, aangezien het nieuwe model in hetzelfde segment als de Captur zal vallen. Bovendien zou de toevoeging van het nieuwe model geen invloed hebben op de productiecapaciteit van de fabriek, terwijl het evenmin zorgt voor een hogere output van de faciliteit. Daarnaast verschijnt de auto in 2019, een jaar waarin de Captur zelf vervangen zal worden. Automotive News Europe suggereert dat het om een langere uitvoering van de Captur gaat, zodat het merk net als in het C-segment met de Scénic twee carrosserievarianten in de MPV-klasse heeft.

De tweedeling binnen het B-segment is een slimme keuze van Renault. De fabrikant, dat de marktleider in het segment levert, ziet in dat de vraag naar SUV’s blijft groeien. Analisten verwachten dat de klasse van de B-SUV binnen afzienbare tijd groter zal zijn dan die van de C-SUV.