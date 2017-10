Sportieve bumpers voor Ford S-Max ST-Line

Geen extra peper, maar wel een sportievere uitstraling. De Ford S-Max is nu ook leverbaar als ST-Line, met andere bumpers, grotere wielen en een sportief interieur. Toch blijft het niet alleen bij uiterlijk vertoon.

Onderstel

Ford heeft namelijk ook het onderstel onder handen genomen van de S-Max.Hij is iets verlaagd en door de nieuwe afstelling moet de auto net wat sportiever rijden. De Ford S-Max ST-Line krijgt een andere voor- en achterbumper en ook andere zijskirts. Verder hebben de koplampen een zwarte behuizing gekregen en zijn ook de raamlijsten voortaan zwart. Ongeacht de motorisering krijg je altijd twee uitlaten aan de achterzijde. Van binnen monteert Ford sportstoelen met rode stiksels. Rode stiksels komen ook terug in het stuurwiel. Verder is de hemelbekleding ook sportief zwart.

Drie varianten

Net als bij bijvoorbeeld de Mondeo en de Focus krijgt ook de S-Max ST-Line geen nieuwe motoren. De auto wordt leverbaar met een 1,5 liter viercilinder turbomotor met 160 pk. Een trap hoger staat de 2,0 liter viercilinder met 240 pk, die standaard gekoppeld is aan een automaat. Als je wilt dieselen kun je enkel kiezen voor de 180 pk sterke 2,0 liter. Die motor is zowel met een handgeschakelde zesversnellingsbak als een automaat met dubbele koppeling te krijgen.

De Ford S-Max ST-Line is per direct te bestellen. Prijzen beginnen bij 42.540 euro voor de benzinevariant met 160 pk.