Subaru Viziv Performance: Waar hebben we die eerder gezien?

Hebben wij last van een déjà vu? Want deze Subaru Viziv Performance Concept komt ons wel héél bekend voor! In 2013 zagen wij hem als Subaru WRX Concept.

Nou is dat niet helemaal waar natuurlijk, maar de Viziv Performance Concept lijkt zeker op zijn voorganger uit 2013. De nieuwste van de twee is vooral wat dikker aangezet, met flink uitgeklopte wielkasten en ogenschijnlijk een iets korter postuur.

Productieversie

De Japanse merken zijn in Tokio niet erg scheutig met informatie, want ook Subaru roept nauwelijks iets over de Viziv Performance Concept. Hij heeft een boxermotor, weten we. En dat hij op 20 inch lichtmetaal rolt. In 2020 moet er een productieversie van het studiemodel komen.

Subaru WRX Concept (2013)