Toyota Century gaat derde generatie in

Japan heeft eigenlijk maar één echte luxelimousine en dat is de Toyota Century. Het model voelt echter ook als een ‘century’ oud aan, want in de basis is het al twintig jaar oud. En nu is er een nieuwe.

Even een korte geschiedenisles. De allereerste Toyota Century werd in 1967 geïntroduceerd en bleef zo’n dertig jaar vrijwel ongewijzigd in productie. De auto werd aangedreven door een atmosferische achtcilinder die was gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak of een automaat (eerst met drie verzetten, later met vier). De twee Century kwam in 1997 op de markt met een 5,0 liter V12.

V8 hybride

De nieuwe generatie bewandelt (uiteraard) de hybrideweg, maar gaat niet voor een laf vierpittertje. In het vooronder ligt een 5,0 liter V8 die samenwerkt met een elektromotor. De specificaties van de aandrijflijn heeft Toyota niet bekendgemaakt, maar hij zal ongetwijfeld niet gaan voor optimale prestaties. Ultiem comfort is waar het om draait bij de Century.