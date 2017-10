What’s in a name? Toyota Fine-Comfort Ride Concept

Japanse merken en autonamen blijft een ongelukkige combinatie. Toyota introduceert op de Tokyo Motor Show deze Fine-Comfort Ride Concept. We gaan er voor het gemak maar vanuit dat hij heel fijn en comfortabel rijdt.

De Fine-Comfort Ride is 4,83 meter lang, 1,95 meter breed en biedt plaats aan zes personen. Net als de Toyota Mirai heeft hij een brandstofcel aan boord. Zijn waterstoftank zou binnen 3 minuten volgetankt moeten kunnen worden, waarna de Fine-Comfort Ride – die is uitgerust met een elektromotor in ieder wiel – pas na 1000 kilometer weer naar de pomp hoeft.

Deels autonoom

Zoals dat gebruikelijk is bij concept cars tegenwoordig, is het interieur van de futuristische MPV opgezet als een soort lounge. De Fine-Comfort Ride is deels autonoom, dus kunnen inzittenden hun stoelen naar elkaar toe draaien voor de betere gesprekken en dubbelen de zijruiten als computerschermen voor het nodige ‘ge-social media’.