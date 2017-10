Toyota TJ Cruiser is gereedschapskist op wielen

Met enige fantasie lijkt deze Toyota TJ Cruiser wel op een Bushmaster-defensievoertuig. Of in ieder geval op een stuk Tonka-speelgoed. Volgens Toyota is het model echter een lifestyle-SUV met de bruikbaarheid van een busje.

En ja, het Japanse merk geeft al toe dat de TJ Cruiser best in productie zou kunnen gaan. Als de reactie van het publiek op de Tokyo Motor Show goed genoeg is, wil Toyota erover nadenken om het studiemodel door te ontwikkelen. De vierwielaandrijver zou dan ergens in 2022 wereldwijd op de markt kunnen komen.

Toolbox Joy

De TJ Cruiser is een Japanse auto, dus is er iets geks met de naam aan de hand. TJ staat namelijk voor ‘Toolbox Joy’. Het uiterlijk van de SUV/MPV is geïnspireerd op een gereedschapskist. Binnenin is de Toyota modulair. Zijn interieur kan zo worden aangepast dat er meer passagiers mee kunnen of meer vracht kan worden vervoerd.