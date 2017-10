Terug! Volvo V90 Cross Country Volvo Ocean Race

De Volvo Ocean Race is terug van weggeweest. Niet alleen als zeilrace rond de wereld, maar ook als Volvo-model. Dit is de V90 Cross Country Volvo Ocean Race.

En Volvo heeft zich er niet gemakkelijk vanaf gemaakt. Aan de buitenkant treffen we lichtgrijze kunststof elementen aan en oranje details die ook in het interieur van de Cross Country terugkomen. Bijzonder… de bekleding op de wagenbodem is van Econyl, een nylonachtig materiaal dat uit gerecyclede visnetten wordt gemaakt die in de oceanen zijn achtergelaten. De dakkoffer op de foto’s is niet standaard, de rijke uitrusting gebaseerd op die van de topuitvoering Pro wel.

Minimaal 83 mille

De Volvo V90 Cross Country Volvo Ocean Race is per direct te bestellen en kost minimaal 82.995 euro (bijna 13.000 euro meer dan de Pro). Hij is leverbaar als T5 (250 pk), T6 (320 pk), D4 (190 pk diesel) en D5 (235 pk diesel). Alle vier worden standaard geleverd met vierwielaandrijving en een achttraps automaat. Volvo doneert voor de eerste 3000 verkochte Volvo Ocean Race-modellen 100 euro per auto aan onderzoek naar plasticvervuiling in de oceaan.