Vernieuwde Range Rover Sport ook als plug-in hybride

Strakkere bumpers, een vernieuwd interieur en compleet nieuwe aandrijflijnen. De Range Rover Sport is vernieuwd en het aanbod is breder dan ooit.

Facelift

Zoals we vaak zien bij facelifts, zitten de grootste verschillen onderhuids. Toch beginnen we even bij de buitenkant. Naast andere koplampunits zien we een nieuwe voorbumper, een andere grille en een andere achterspoiler. Van binnen heeft Land Rover goed gekeken naar de nieuwe Range Rover Velar en daar de nodige elementen van geleend. Zo heeft hij nu de twee 10 inch touchscreens boven elkaar, waarvan eentje voor het infotainment en de ander voor de instellingen in het interieur.

Plug-in hybride

Hybrides had Land Rover al, maar voor stekkerhybrides moest je toch echt elders gaan shoppen. Tot nu, want de vernieuwde Range Rover Sport komt ook als P400e, een 404 pk sterke plug-in hybride. Land Rover combineert de nieuwe 2,0 liter viercilinder turbomotor met 300 pk met een 116 pk sterke elektromotor die in de achttraps ZF versnellingsbak verwerkt zit. Gecombineerd levert de aandrijflijn 404 pk en 640 Nm, goed voor een 0-100 km/h sprint van 6,7 seconden en een topsnelheid van 220 km/h. Op het 13,1 kWh grote accupakket kun je 51 kilometer volledig elektrisch rijden en dat zorgt weer voor een lage uitstoot van 64 gram CO2 per kilometer. Achter de grille zit de aansluiting verstopt voor de 7 kW lader die de auto aan boord heeft.

Krachtkuur voor SVR

En van de stilste Range Rover Sport ooit, gaan we naar de luidste. Special Vehicle Operations, de afdeling feesten en partijen binnen Jaguar Land Rover, heeft de SVR namelijk nog een stukje krachtiger gemaakt. In plaats van 550 pk perst de 5,0 liter V8 er nu 575 pk uit. De hyper-SUV wordt nog een stukje sneller. Nul naar honderd kilometer per uur gaat nu in 4,5 tellen. Voorheen was dat 4,7 tellen. De topsnelheid is nog hoger afgeregeld: op 280 km/h. Overigens heeft hij niet alleen een krachtkuur gekregen, maar ook een lichte afslankkuur. Land Rover gebruikt meer koolstofvezel, onder meer in de motorkap. Wil je nog meer gewicht besparen, dan kun je kiezen voor de Supersport-stoelen, die maar liefst 30 kg minder wegen dan de standaardexemplaren.

Techniek

Met de facelift komt er ook een hoop nieuwe techniek beschikbaar voor de Range Rover Sport. Standaard heeft hij LED-koplampen, maar voor wie meer wil biedt Land Rover ook Matrix-LEDs en weer een stapje hoger Pixel-LEDs. Met die laatste koplampen heeft hij 142 LEDs aan de voorkant, die tot 500 meter ver kunnen schijnen, omdat ze samenwerken met vier laserlampen. Verder heeft hij een 12 inch groot digitaal instrumentarium en een 10 inch full-colour Head-up display. Uiteraard krijg je ook 4G internet en een gigantische hoeveelheid USB-aansluitingen. Belangrijker is dat hij nog altijd net zo goed – of zelfs beter – moet presteren op de weg en het terrein. De ophanging is nog comfortabeler gemaakt, terwijl het vierwielaandrijvingsysteem lichter is geworden.

Prijzen

Land Rover levert de Range Rover Sport vanaf 93.975 euro. Je rijdt hem dan met de 240 pk sterke 2,0 liter dieselmotor. Vervolgens kun je kiezen voor de 3,0 liter diesel met 258 pk (vanaf € 104.475,-) of 306 pk (vanaf € 116.215,-). De dieseltopper blijft de 4,4 liter V8 met 339 pk. Die versie is er vanaf € 150.470,-. Bij de benzinemotoren trapt de 2,0 liter viercilinder met 300 pk af voor € 103.845,-. Van die versie verwachten we geen enorme aantallen, aangezien de plug-in hybride P400e goedkoper is. Die kost namelijk minimaal € 97.815,- en heeft dan al een hoger uitrustingsniveau. Vervolgens kun je kiezen voor de 3,0 liter supercharged V6 met 340 pk voor € 132.090,- en de supercharged V8 met 525 pk (15 pk meer dan voorheen), voor € 174.765,-. De SVR is hekkensluiter met zijn vanafprijs van €210.365,-. Later dit jaar staat de vernieuwde Range Rover Sport in de showroom.