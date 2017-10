Volkswagen aast op Pikes Peak-record met elektroracer

Volkswagen heeft zijn zinnen gezet op het elektrische Pikes Peak-record. Volgend jaar juni verschijnt het merk aan de start van de beruchte heuvelklim met een volledig elektrisch prototype.

De deelname aan Pikes Peak moeten we natuurlijk zien in het licht van Volkswagens elektrische offensief. Na dieselgate richt de geplaagde fabrikant zich vol overgave op elektrificatie. Tegen 2025 wil Volkswagen drieëntwintig stekkermobielen in zijn modellengamma hebben.

Rhys Millen

Volgend jaar zomer moet Volkswagens vierwielaangedreven racewagen het record van de Amerikaanse coureur Rhys Millen aanvallen. Die zette vorig jaar een tijd van 8 minuten en 57,118 seconden neer in een elektrische e0 PP100.

Herkansing

Volkswagen was in 1987 voor het laatst actief op Pikes Peak, toen met een tweemotorige Golf die helaas de finish niet haalde. “Het is dus tijd voor een herkansing”, aldus Sven Smeets, directeur van Volkswagen Motorsport.

4300 meter

De Pikes Peak International Hill Climb wordt sinds 1916 gehouden in de Rocky Mountains. Het parcours is net geen twintig kilometer lang. De finish bevindt zich op een hoogte van 4300 meter.