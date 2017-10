Voor de tweede maal neemt Volkswagen afscheid van het naamplaatje Scirocco. Het model wordt geslachtofferd in het kader van kostenbesparingen. De vraag naar de driedeurs hatchback daalde al geruime tijd.

In Nederland nam de importeur al eerder afscheid van de vierpersoons hatchback. Het importbedrijf signaleerde al eerder een dalende lijn in de verkoopcijfers van de Scirocco. Elders in Europa bleef de hatchback onveranderd leverbaar. De auto was sinds 2008 op d markt. Het naamplaatje Scirocco is echter al veel ouder. Volkswagen bracht de eerste generatie in 1974 op de markt. In 1982 lanceerde de fabrikant de tweede editie, die 13 jaar later uit productie ging. Gedurende 13 jaar liet Volkswagen de aanduiding verstoven, totdat het concern op basis van de Golf een nieuwe, sportief gelijnde hatchback ontwierp. Het model werd twee jaar voor de marktintroductie onthuld als Iroc. Ondanks de historische naam had de nakomeling niets met zijn voorvaderen te doen. Volkswagen volgde zelfs een ander concept.

Van de Scirocco zijn momenteel 4.164 stuks in Nederland geregistreerd. Iets minder dan driekwart van de in Nederland aanwezige Scirocco’s is de laatste generatie. Van de eerste twee generaties staan er 1.158 stuks op Nederlands kenteken.