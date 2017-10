Voor u gevonden: Volledig nieuwe, nooit gebruikte McLaren F1

Wat een bizarre vondst dit! Deze McLaren F1 heeft slechts 239 kilometer gereden. Dat betekent dat hij bij McLaren is getest, is afgeleverd aan zijn koper en daarna nooit is gebruikt.

En dan bedoelen we ook echt nooit! Chassisnummer 060 is nooit geregistreerd, slechts in het bezit geweest van één eigenaar en zelfs nog bekleed met het beschermende materiaal dat McLaren erop en erin heeft aangebracht. Dat roept natuurlijk de vraag op: waarom? Waarom koopt iemand een peperdure supersportwagen om hem direct daarna weg te zetten?

Dandelion Yellow

Deze F1 is uitgevoerd in Dandelion Yellow met een donkergrijs interieur. Hij is volledig compleet. De speciale bagage zit nog in het plastic en ook het speciale TAG Heuer-horloge met het chassisnummer erop is aanwezig. Daarbij is deze McLaren besteld met een F1 LM-reserveuitlaat en een extra F1 GTR-stuur. Op de rechterkant van de carrosserie staat de handtekening van ontwerper Gordon Murray.

Vraagprijs

Wat de McLaren F1 moet kosten, houdt verkoper Tom Hartley Jnr voor zich. Immers, als je dat moet vragen, kun je de auto toch niet betalen. Twee maanden geleden werd een F1 echter voor 15,6 miljoen dollar afgehamerd (ruim 13 miljoen euro). Gezien de unieke staat van deze F1 zal de teller uiteindelijk ook wel ergens boven de 10 miljoen euro komen te staan.