Wiesmann werkt aan terugkeer, sluit motorendeal met BMW

Het is ruim drie jaar geleden dat Wiesmann failliet ging. De Duitse sportwagenbouwer werkt hard aan een doorstart en heeft nu een motorendeal met BMW gesloten. Eerder werkte Wiesmann ook al samen met de Beierse fabrikant.

Wiesmann kennen we natuurlijk van zijn coupés en roadsters met retrostyling. De MF30 en MF3 hadden een zescilinder lijnmotor van BMW, terwijl de latere GT MF4 en GT MF5 waren uitgerust met V8- of V10-motoren van het merk.

Achtcilinders

Deze week maakte Wiesmann bekend dat het wederom de samenwerking met BMW aangaat. Voor de nieuwe sportwagen van de kleine Duitse fabrikant – die later wordt gepresenteerd – komen achtcilinders van BMW beschikbaar.

Financiële problemen

Wiesmann raakte in 2013 in financiële problemen, al wist het op een haar na een faillissement te voorkomen. Er werden gesprekken gevoerd met een Engelse koper, maar die liepen helaas op niets uit. Wiesmann werd in mei 2014 failliet verklaard.