Onder de hamer: BMW Z8 van Apple-oprichter Steve Jobs

Apple-oprichter Steve Jobs (1955 – 2011) was er vast niet blij mee. Zijn BMW Z8 – die hij in 2000 kocht – was standaard uitgerust met een klaptelefoon van Motorola. En die steen des aanstoots zit er nog steeds bij.

Deze Z8 gaat op 6 december onder de hamer bij RM Sotheby’s in New York. De verwachte opbrengst is tussen de 300.000 en 400.000 dollar (258.000 en 344.000 euro) en dat is flink hoger dan wat er voor andere exemplaren wordt gevraagd. Logisch natuurlijk, want zijn eerste eigenaar was niemand minder dan Apple-oprichter Steve Jobs.

Geen kenteken

Jobs staat niet echt bekend als een autoliefhebber, maar hij had wel een duidelijke voorkeur voor Duitse merken. Hij was in het bezit van een aantal BMW-motorfietsen en leaste om het half jaar weer een andere nieuwe Mercedes-Benz SL 55 AMG. Waarom om het half jaar? Omdat je volgens de Californische wet geen kenteken hoefde te voeren in de eerste zes maanden. En dat deed Jobs dan ook niet.

Minimalistisch

Volgens RM Sotheby’s overtuigde Oracle-baas Larry Ellison zijn Apple-collega ervan dat hij een BMW Z8 moest kopen. Ellison vond dat de Duitse roadster perfect het merk Apple belichaamde, met zijn minimalistische design en zijn vooruitstrevende techniek. De Z8 van Jobs is dan ook ingetogen uitgevoerd. De carrosserie is zilver, het interieur zilver en zwart.

Jobs bezat de BMW van 2000 tot en met 2003, waarna hij hem overdeed aan de huidige eigenaar. Die verkocht de Z8 al in 2004, maar kreeg na anderhalf jaar zoveel spijt van zijn beslissing dat hij de nieuwe eigenaar ervan probeerde te overtuigen om de auto aan hem terug te verkopen. En dat lukte in april 2006.

Motorola-telefoon

Momenteel staan er 15.200 mijlen (24.462 kilometers) op de teller van de BMW. Hij wordt verkocht met zijn originele hardtop, afdekhoes, boekjes, sleutels, navigatie-cd’s en zijn Motorola-klaptelefoon met BMW-logo erop. Ironisch natuurlijk, want van Jobs is bekend dat hij een sterke afkeer had van dat model telefoon.

Stijlelementen van de 507

De BMW Z8 werd in 1999 geïntroduceerd. Hij was de productievariant van het Z07-studiemodel uit 1997 en leende veel stijlelementen van de klassieke 507 uit de jaren vijftig. De Z8 werd aangedreven door de 400 pk sterke atmosferische V8 uit de E39 M5. Er zijn uiteindelijk 5703 exemplaren van de open sportwagen gebouwd.