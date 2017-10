Onder de hamer: Porsche 911 Turbo van Judas Priest-guitarist

Dit is een Porsche 911 Turbo. Maar niet zomaar een Porsche 911 Turbo. Deze was eigendom van Judas Priest-guitarist Glenn Tipton en was de inspiratie voor het album Turbo uit 1986.

Een jaar daarvoor besloot Tipton een gloednieuwe Porsche 911 Turbo te kopen. Hij bestelde hem in de unieke kleur Chiffon White en haalde de auto in Duitsland op tijdens een Europese tour met Judas Priest. Tipton was enorm onder de indruk van zijn 911 Turbo. Zozeer zelfs dat hij geïnspireerd raakte om het album Turbo te schrijven en de bijbehorende single Turbo Lover.

Kwart miljoen

Tipton is tot op de dag van vandaag eigenaar van deze Porsche. Hij heeft sinds 1985 slechts 26.691 kilometer op de teller gezet. De bijzondere 911 Turbo gaat op 21 oktober onder de hamer bij Silverstone Auctions op het circuit van Silverstone. De Judas Priest-Porsche brengt naar verwachting tussen de 200.000 en 250.000 euro op.

Top van 278 km/h

De Porsche 911 Turbo (930) werd tussen 1975 en 1989 gebouwd. Tiptons exemplaar stamt uit 1985 en heeft een 330 pk sterke 3,3 liter boxermotor achterin. Van 0 naar 100 km/h deed deze variant in 4,8 seconden en zijn topsnelheid lag op 278 km/h. Van de 930 bood Porsche ook een ‘flachbau’ aan. Een versie met klapkoplampen en een volledig vlakke aflopende neus.