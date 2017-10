Uw Garage: Ford Gran Torino (1974)

Dwars door ons Uw Garage-archief. ‘The Striped Tomato’ wordt hij ook wel genoemd, de Ford Gran Torino uit Starsky & Hutch. In deze staat kocht de 26-jarige Danny van Oort hem niet. Er waren vele uren nodig om dit exemplaar uit 1974 precies zo te krijgen als in de bekende televisieserie.