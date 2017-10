Eerste testnotities: Jaguar XF Sportbrake (2017)

De Jaguar XF Sportbrake moet gaan strijden in het segment van de grote stationwagens waar uiterlijk en inhoud de belangrijkste zaken zijn. In tegenstelling tot zijn voorganger is de tweede generatie XF Sportbrake wel met een scala aan motoren leverbaar: vier diesels en één benzinemotor. Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst vertelt of de Jaguar XF Sportbrake meer heeft te bieden dan alleen een knap smoeltje.