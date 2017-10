Uw Garage: Oldsmobile Super 88 Holiday Hardtop Sedan (1964)

Jaren geleden stond Ard Mak voor het eerst oog in oog met de Oldsmobile Super 88 Holiday Hardtop Sedan. Op dat moment stond de auto in het Schager Automuseum. Toen wist hij nog niet dat het later zijn auto zou worden… In deze aflevering van Uw Garage rijden we mee in de bijzondere Oldsmobile.

KLIK HIER VOOR MEER AFLEVERINGEN VAN UW GARAGE