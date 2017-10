Voor u getest: Mio Mivue 785

In Autovisie Magazine bestaat de rubriek ‘Voor u getest’ al tijden, maar nu is hij dan eindelijk ook op YouTube. In deze eerste aflevering test Autovisie-redacteur Wouter Spanjaart de Mio MiVue 785 Dashcam. Is het een aanrader? Bekijk deze eerste aflevering!