Peters Proefrit #13: Ferrari 550 Maranello (1997)

De Ferrari 550 Maranello heeft een majestueuze 5.5-liter V12 die zich met een handgeschakelde zesbak laat opzwepen tot geweldige prestaties. Dit exemplaar is uiterst smaakvol samengesteld door een diepblauwe lakkleur te combineren met een crèmekleurig interieur. Met een speciale sportuitlaat om de V12 te laten janken. In een nieuwe aflevering van Peters Proefrit neemt Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst je mee in een Ferrari zoals ze niet meer gemaakt worden.