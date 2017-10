Peters Proefrit #14: Rover 75 V8 (2005)

De Rover 75 V8 heeft de motor uit een Ford Mustang en achterwielaandrijving. MG Rover liet de MG ZT en de Rover 75 een ingrijpende metamorfose ondergaan op het moment dat het eigenzinnige Britse merk in zwaar weer verkeerde. Autovisie testredacteur Peter Hilhorst neemt je in deze Peters Proefrit mee in de uiterst zeldzame Rover 75 V8. Volgens hem de meest smaakvolle manier om een Mustang V8 te verpakken.

KLIK HIER OM MEER AFLEVERINGEN VAN PETERS PROEFRIT TE BEKIJKEN