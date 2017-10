Review: Hyundai Kona (2017)

Opvallen in een overvol segment. Daar draait het om met deze Hyundai Kona. Hyundai mengt zich met de Kona namelijk in de strijd van de B-segment crossovers. Daarin is volop keuze als je op zoek bent naar een gemakkelijke instap, veel ruimte en toch een relatief zuinige auto. Autovisie-redacteur Werner Budding rijdt de nieuwe compacte crossover van Hyundai, een auto met een aantal troefkaarten ten opzichte van veel van zijn concurrenten…

