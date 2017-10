Review: Rolls-Royce Phantom (2017)

Na veertien jaar is het nu tijd voor een nieuw vlaggenschip van Rolls-Royce. De achtste generatie Phantom is krachtiger, stiller, sneller en wéér luxueuzer. Werner Budding gaat op pad met de machtige Rolls-Royce Phantom en kijkt of de Britten zichzelf weer hebben overtroffen.

