Waag de sprong met de Jeep Compass Opening Edition

Wat zijn gebaande paden? De nieuwe Jeep Compass weet het niet! Want ook al rolt er vooral beton en asfalt onder zijn banden door, toch neemt hij u mee van het pad af. Naar een avontuur dat minimaal een paar minuten duurt, maar eigenlijk nooit ophoudt.

En u kunt één van de eersten zijn die een sprong in het diepe neemt. Spreek uw innerlijke pionier aan en kies voor een exclusieve, gelimiteerde Jeep Compass Opening Edition. Ervaar zelf hoe traditie en innovatie uitstekend samengaan. Want achter die legendarische Jeep-grille met zeven sleuven gaat de modernste motortechniek schuil: voor de Opening Edition een 170 pk sterke 1,4 liter MultiAir II-benzinemotor of een 140 pk leverende 2,0 liter MultiJet II-turbodiesel.

Negentraps automaat

Die laatste is gekoppeld aan een soepele en snelle negentraps automaat en brengt zijn kracht over op de weg via vierwielaandrijving. De benzinevariant van de Compass is eveneens uitgerust met 4WD, maar wordt standaard geleverd met een handgeschakelde zesversnellingsbak. De negentraps automaat is optioneel. En niet geheel onbelangrijk voor een oersterke SUV van dit kaliber: de Jeep Compass kan tot wel 1900 kilogram trekken.

Spraakbediening

De Opening Edition is te bestellen in één van vier kleuren en staat op grote 18 inch lichtmetalen wielen. Van de buitenkant sprint zijn optionele zwarte dak direct in het oog. In het interieur wordt de aandacht getrokken door het overzichtelijke instrumentenpaneel, het multifunctionele stuur en het kleurenscherm van het infotainmentsysteem, dat beschikt over Apple CarPlay en Android Auto. Spraakbediening is uiteraard standaard op de Jeep Compass Opening Edition.

