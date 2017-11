Win de nieuwe Mio MiVue 785 Touch dashcam!

Alleen gadgets die ons leven makkelijker maken, maken zich onmisbaar. De dashcam is zo’n onmisbare gadget: deze zorgt er als een soort videoscheidsrechter voor dat je je onderweg beter beschermd voelt. Bovendien sta je sterker bij je verzekeraar omdat je kan aantonen wanneer schade door anderen is veroorzaakt. En mocht er zich toevallig binnenkort een meteorietinslag voordoen, dan weet jij in ieder geval zeker dat je ‘m op de gevoelige plaat vastlegt. De MiVue 785 beschikt over Full HD, een kijkhoek van 140 graden en een optische sensor van Sony. De ingebouwde GPS-ontvanger zorgt ervoor dat je altijd weet waar en hoe hard je rijdt. Door meldingen voor flitspalen voorkom je bovendien dat je ooit nog te hard rijdt.

Mio en Autovisie geven drie dashcams weg: laat weten wat de bijzonderste ervaring op de weg was waarbij je had gewild dat deze was opgenomen. Mail je verhaal en adresgegevens naar redactie@autovisie.nl en maak kans op 1 van de 3 camera’s!

De Mio Mivue 785 dash cam is onder andere beschikbaar bij Coolblue voor € 144,99.

Bekijk hier alle specificaties van de Mio Mivue 785 touch