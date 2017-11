Autospot: Grootste Bugatti-dealer ter wereld in Dubai

Het is de grootste Bugatti-dealer in de wereld, Al Habtoor Motors in Dubai. Het bedrijf verkocht liefst zestig Veyrons en is momenteel leider in de Chiron-verkoop. Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen toont je de 240 vierkante meter grote toonzaal waar de exclusieve Bugatti’s worden verkocht.

KIJK VOOR MEER AUTOVISIE AUTOSPOT-VIDEO’S OP ONS YOUTUBE-KANAAL