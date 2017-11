Aston Martin Vantage is er (bijna) klaar voor

Stond heel 2017 voor Aston Martin in het teken van de lancering van de DB11-familie, volgend jaar is het het jaar van de Vantage. Maar de prestigieuze autobouwer zal de sportcoupé nog deze maand onthullen.

Succesvolste Aston Martin ooit

In het Engelse Gaydon rolt de Vantage nog steeds van de band, maar het einde is in zicht. De fabrikant zal begin volgend jaar een einde maken aan de bouw van Aston Martins meest succesvolle sportwagen ooit. De Vantage is dan zo’n dertien jaar in productie geweest, waarin enkele tienduizenden exemplaren zijn vervaardigd. Als Coupé en als Roadster, met V8- en met V12-motor.

Ook met V6

De nieuwe editie, die in tegenstelling tot DB9-opvolger DB11 zijn naam behoudt, komt er als Coupé en als Roadster. De dichte versie bijt het spits af, maar de variant met softtop laat niet lang op zich wachten. Voor de motorkeuze zal het aanbod groter zijn dan ooit. Naast de versie met V8- en met V12-motor plant Aston Martin ditmaal ook een uitvoering met een zescilinder, zo kan Autovisie onthullen. Het wordt een halve V12, in nog altijd een V-configuratie. Het blok zal op dezelfde productielijn als de V12-motor in de Keulense motorenfabriek worden vervaardigd. De V8 is dus de enige krachtbron die de Engelsen van aandeelhouder Daimler betrekken.

DB11-architectuur

De nieuwe generatie Vantage is een compleet nieuwe auto. Tenminste, in vergelijking met het bestaande model. De architectuur deelt de tweezits sportcoupé namelijk met de grotere DB11. Hij wordt volgens de eerste informatie een stukje langer en breder dan zijn voorganger en dat biedt voor de inzittenden meer bewegingsvrijheid. Vooral voor de Amerikaanse markt was de huidige Vantage aan de krappe kant.

Spectre

Voor het exterieurontwerp leunt de fabrikant sterk op de DB10, de dienstauto van geheim agent James Bond in de film Spectre, ondanks dat de autobouwer destijds verzekerde dat de DB10 niets van doen had met de nieuwe compacte sportwagen van het merk. Echter, de reacties op de DB10, waarvan er uiteindelijk tien zijn gemaakt, waren dermate positief dat de ‘one-off’ als uitgangspunt voor de nieuwe Vantage is genomen. Kenmerkende designdetails van de Vantage zullen de lage en vlakke neus zijn met kleine lichtunits en de hoog opgetrokken achterklep met geïntegreerde achterspoiler en remlicht over de volledige breedte van de auto.

AMG-motor

Bij de marktintroductie zal de Vantage er alleen met een V8-motor zijn. Het gaat om hetzelfde blok als in de DB11 V8, welke van Mercedes-AMG wordt betrokken en grotendeels overeenkomt met de variant in de C63 S. Hij levert 510 pk. Over een prijsstelling wordt nog niet gecommuniceerd, maar er zou sprake zijn van een hogere positionering van het model. Later deze maand komt Aston Martin met alle officiële details.

Foto’s (Gecamoufleerde Vantage): Wilco Blok