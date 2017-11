Ferrari stevent af op verwacht verkooprecord

Ferrari is op koers om 2017 af te sluiten met een nieuw verkooprecord. Zoals de vlag er na de eerste negen verkoopmaanden bijhangt, zal de Italiaanse sportwagenfabrikant inderdaad 8.400 auto’s af leveren.

Mocht Ferrari de afzet van 8.400 sportwagens realiseren, dan heeft het het jaar waarin veel modelwisselingen plaatsvonden uitstekend doorstaan. De autobouwer staakte de verkoop van de California T, de F12 TDF en de LaFerrari Aperta, terwijl het de orderboeken voor de Portofino en de 812 Superfast opende. Laatstgenoemde wordt momenteel alleen in Europa geleverd. De levering elders in de wereld moet nog op gang komen. De eerste Portofino’s komen pas volgend jaar beschikbaar.

Plus 16%

Met een verkoop van 8.400 auto’s boekt Ferrari weer een nieuw verkooprecord. Zoals Autovisie eerder schreef, zal begin volgend jaar de afzet van de Italiaanse sportwagens met 16% zijn gegroeid in de afgelopen drie jaar!

China daalt

Ferrari leverde in de eerste drie kwartalen van 2017 precies 6.381 auto’s af, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In China en Hong Kong moest de fabrikant zien hoe de vraag naar de sportwagens terugliep (-9%), terwijl elders in de wereld de belangstelling juist toenam.