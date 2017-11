Volkswagen Polo GTI R5 bijna klaar voor WRC-start

Volkswagen heeft een jaartje overgeslagen in het Wereldkampioenschap Rally, maar komt in de tweede helft van 2018 terug. Althans, het merk gaat deze Polo GTI R5 niet zelf inzetten. De auto komt beschikbaar voor klantenteams.

De Polo is geen volbloed WRC-auto, maar een R5-model. Dat betekent onder meer dat zijn viercilinder turbomotor geen 380 pk levert, maar ‘slechts’ 270 pk. Vierwielaandrijving heeft de Polo GTI R5 wel, alsmede een vijftraps sequentiële versnellingsbak.

Vier wereldtitels

Volkswagen was de afgelopen jaren buitengewoon succesvol in het Wereldkampioenschap Rally. Met de Polo R WRC sleepte de fabrikant vier rijderstitels (Sébastien Ogier, 2013 – 2016) en vier constructeurstitels (2013 – 2016) in de wacht.