7-zits Dacia Duster: no-go

Er wordt nog steeds gespeculeerd over een Dacia Duster met zevenzitplaatsen, maar die komt er niet. Plannen om een langere variant van de Duster uit te brengen bestonden weldegelijk, zo geeft Dacia’s verkoopdirecteur François Mariotte aan.

“Er is vraag naar een zevenpersoons SUV in het B-segment”, stelt de Fransman. “Maar wij gaan hem niet uitbrengen. Tijdens de ontwikkeling bleek dat we dermate veel aan het platform moesten wijzigen dat het bijna een compleet nieuwe bodemsectie werd. Het bracht te hoge kosten met zich mee. Ons doel is juist de kosten laag te houden, zodat we heeben besloten om het project te staken.”

Voorzichtig

Om een derde zitrij te realiseren diende de Duster in lengte te groeien. Mariotte geeft aan dat het management voorzichtig met de tweede generatie Duster is omgesprongen. “De Duster is Dacia’s iconische model. Het model heeft een ijzersterke positionering binnen de Dacia-familie en heeft de grootste naamsbekendheid van alle modellen. We moeten ervoor zorgen dat ook de andere auto’s zo’n sterke reputatie krijgen.”

Personality

Het succes van de Duster, waarvan er onder Dacia-naam één miljoen zijn verkocht en nog eens een miljoen als Renault en Nissan, wordt geholpen door de aanhoudende groeiende vraag naar SUV’s. “Tijdens de ontwikkeling vroegen ondervraagde Duster-rijders ons om de auto niet te zwaar te maken, de 4×4-capaciteiten te behouden en de auto hetzelfde comfort te geven. Kortom, het design en de personality van de Duster moesten worden bewaakt. En hij moest betaalbaar blijven. Dat was met een zevenzitter niet gelukt.”

Grand SUV

Maar het lijkt er op dat Dacia’s moederconcern met wél met een dergelijk model in het B-segment komt. De Fransen kondigden voor hun Spaanse fabriek een tweede SUV in het compact segment aan. Dat model zou in 2019 komen.