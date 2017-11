Alfa Romeo opent orderboeken Stelvio Q

Het was nota bene de uitvoering waarmee Alfa Romeo een jaar geleden de Stelvio wereldkundig maakte, maar het is de versie die als allerlaatste lijkt te komen. Sterker nog, de levering start pas in de eerste helft van 2018. Ondanks dat de levering maar op zich laat wachten, maakt de fabrikant wel het prijskaartje van de supersnelle SUV bekend.

De orderboeken voor de Alfa Romeo Stelvio Q zijn per direct geopend. De topmodel komt voor € 127.750,- in de Nederlandse showrooms te staan. Voor dat bedrag krijg je een 510 pk/600 Nm sterke SUV, die in 3,8 tellen van stilstand naar 100 km/h wordt afgeschoten en een topsnelheid haalt van maar liefst 283 km/h. Hij beschikt over vierwielaandrijving om de krachtexplosie van de 2.9 V6-turbomotor fatsoenlijk op de weg over te brengen.

Concurrenten

Is de Alfa Romeo Stelvio Q het koopje in zijn segment? Welnu, hij moet het opnemen tegen een Mercedes-AMG GLC 63 S. Dan hebben we direct al zijn tegenhangers genoemd, want BMW, Audi en Porsche opereren met hun achtereenvolgens X3, Q5 en Macan niet in deze uitzonderlijke klasse van de SUV’s. Wie op het niveau van de Q en dus ook de GLC 63 wil shoppen, dient bij de andere spelers in een klasse hoger te shoppen. Jaguar zal overigens in een later stadium een F-Pace SVR aanbieden en het zal logisch zijn dat er van de Q5 een RS-uitmonstering komen.

Koopje

Maar op basis van de prijsstelling is de Q toch wel een koopje te noemen. De AMG-uitmonstering van de GLC staat als 63 S met vierwielaandrijving voor maar liefst 152.171 euro genoteerd. Een prijsverschil van zo’n 25 mille. De krachtigste Porsche Macan, de Turbo met Performance Package die tot ‘slechts’ 440 pk komt, verlaat voor € 134.900,- de showroom.

Stelvio Q versus GLC 63 S 4Matic

Motor: 2.9 V6 Biturbo – 4.0 V8 biturbo

Vermogen: 510 pk – 510 pk

Koppel: 600 Nm – 700 Nm

Aandrijving: vierwielaandrijving – vierwielaandrijving

Acceleratie 0-100 km/h: 3,8 sec. – 3,8 sec.

Topsnelheid: 283 km/h – 250 km/h

Prijs: € 127.750,- – € 152.171,-