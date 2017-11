Aston Martin Valkyrie AMR Pro: Omdat het altijd nog extremer kan

Onze monden vallen open van de Aston Martin Valkyrie. Maar het knotsgekke apparaat is kennelijk nog niet knotsgek genoeg. Want Aston Martin introduceert er een circuitversie van, Valkyrie AMR Pro.

Er worden er slechts 25 van gebouwd. Die komen bovenop de 150 straatversies die er komen. Aston Martin heeft de Valkyrie AMR Pro aerodynamisch aangepast, zijn 6,5 liter V12 achterin nog krachtiger gemaakt en flink wat kilo’s van de uitlaat geschaafd.

Racerubber

Enige luxe in het interieur (heeft de gewone Valkyrie dat dan) is niet meer te vinden. Bovendien rolt de AMR Pro op Michelin-racerubber dat om kleinere lichtmetalen wielen gevouwen is. De remmen zijn uiteraard van de koolstofkeramische soort.