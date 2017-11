Aston Martin Vanquish: van GT naar sportwagen

Krijgt de Aston Martin Vanquish wel een directe opvolger? Dat is de vraag nu Aston Martins topman Andy Palmer aangeeft dat het nieuwe topmodel een andere taak mee krijgt.

De huidige Vanquish moet gezien worden als een sportief alternatief voor luxe vierzits coupés als de Bentley Continental GT en Mercedes-AMG S65 Coupé. Maar de wereld van de luxueuze Gran Turismo’s laat de opvolger van de Vanquish achter zich, zo blijkt uit de woorden van Palmer. Tegen het Engelse AutoCar zegt de topman dat de Vanquish “ontwikkeld is om te concurreren met de Ferrari 812 Superfast”. Welnu, dat is een compleet andere positionering dan de huidige Vanquish.

Architectuur

Om de 812 Superfast tegenwicht te bieden, krijgt de Vanquish-opvolger een ander onderstel. In de basis deelt hij zijn architectuur met het platform van de DB11, maar de techneuten kiezen voor een afwijkende afstelling. De aanpassingen moeten de sportwagen een scherper en dynamischer rijkarakter geven, die moet kunnen wedijveren met de Italiaan.

Twaalfcilinder

Aston Martin blijft voor de Vanquish de V12-motor trouw, maar de fabrikant lepelt dit maal de variant met turbo’s onder de langgerekte kap. Deze in het Duitse Keulen met de hand gebouwde 5.2 liter twaalfcilinder zal meer vermogen leveren dan in de DB11, waarin het blok debuteerde. Nu ligt het vermogen op iets meer dan 600 pk. In de Vanquish stijgt de motoroutput tot ver over de 600 pk. In de huidige Vanquish levert de atmosferische 5.9 V12-motor al zo’n 600 pk.

Ultimate

Aston Martin zal komend jaar al met de nieuwe Vanquish de sportwagenarena binnenstappen. De levering van het huidige model loopt inmiddels op zijn einde. De fabrikant kondigde onlangs de Ultimate als afscheidseditie aan. Van de versie worden 175 Coupés en Volantes gemaakt. De levering start in het voorjaar van 2018.