Last hurrah! Aston Martin Vanquish S Ultimate Edition

De Aston Martin Vanquish is geen lang leven meer beschoren. Zijn productie stopt volgend jaar en hij wordt in 2019 vervangen. Om daarbij stil te staan, brengt Aston Martin deze Vanquish S Ultimate Edition op de markt.

Is hij gelimiteerd? Ja, maar er worden er toch nog verbazingwekkend veel van gebouwd. Aston Martin houdt het op 175 stuks. Ze zijn beschikbaar als coupé en als Volante en kunnen standaard worden uitgevoerd in één van drie kleurcombinaties: Ultimate Black met Copper Bronze, Xenon Grey met Cobalt Blue en White Gold met Bronze. Aston Martin laat overigens weten dat kopers zonder bij te betalen ook hun eigen kleurencombinatie mogen kiezen.

Atmosferische V12

Technisch verandert er verder niets aan de Vanquish S Ultimate Edition. Onder de gestrekte motorkap gaat nog steeds de bekende 5,9 liter atmosferische twaalfcilinder schuilt, een machtige krachtbron die in de Vanquish S precies 600 pk levert. De nieuwe Vanquish krijgt de 5,2 liter twinturbo V12 uit de DB11, maar dan danig gekieteld om tot een vermogen van boven de 608 pk uit te komen. De volgende generatie Aston Martin V8 Vantage krijgen we binnenkort al te zien. De Vanquish wordt in 2019 vervangen.